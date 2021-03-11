Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Соединенные Штаты будут делиться препаратами против коронавирусной инфекции с другими странами мира после того, как закончат вакцинацию населения у себя, заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с главами фармацевтических корпораций Merck и Johnson & Johnson.

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«Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру», — заявил он.

По словам Байдена, США будут готовы экспортировать препараты только тогда, когда в стране образуется избыток препаратов. Он добавил, что Соединенные Штаты должны обеспечить взрослое население вакцинами к концу мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент США Джо Байден подписал указ на закупку партии вакцины Johnson & Johnson в размере 100 млн доз. Однако пока нет договоренностей относительно сроков поставки препарата.