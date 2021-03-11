Сараево, , 04:28 — REGNUM Верховенство права и борьба с коррупцией стали темами встречи министра юстиции и администрации кантона Сараево Лейлы Брчич и посла Великобритании и Северной Ирландии в Боснии и Герцеговине Мэтью Филда. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Речь шла о предпринятых, а также о запланированных действиях администрации столицы Боснии и Герцеговины и министерства юстиции и администрации в сфере борьбы с коррупцией, общественной деятельности органов власти, предотвращения конфликтов интересов и гендерного неравенства.

Филд поддержал инициативу создания безопасного офиса для жертв сексуальных домогательств и насилия, а также деятельность по принятию закона о запрете непотизма и партийной занятости в кантоне Сараево.