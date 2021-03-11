Сана, , 02:40 — REGNUM Удар по объекту хуситского движения «Ансар Аллах» в йеменском городе Мариб нанесла коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом 11 марта сообщает агентство Reuters.

В результате атаки выведен из строя один из расчетов противовоздушной обороны хуситов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта йеменские хуситы атаковали с помощью беспилотников объект саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, расположенный в городе Джидда.

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