Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 02:36 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик снова 10 марта выступил с угрозой о проведении референдума об отделении Республики Сербской, призвав всех жителей этого энтитета не сотрудничать с нынешним верховным представителем ООН в Боснии и Герцеговине Валентином Инцком или с его преемником. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Выступая перед представителями национальной ассамблеи Республики Сербской в Баня-Луке, Додик пригрозил референдумом через «год или два» на внеочередной сессии ассамблеи, созванной по его просьбе, чтобы обсудить работу высокопоставленного представителя ООН, хотя этот парламент на это не имеет никаких полномочий.

Он повторил свои прежние тезисы о том, что верховный представитель является незаконной должностью, которая не прописана в дейтонской конституции, утверждая, что все люди, которые до сих пор находились на этом посту, работали только в интересах бошняков, угнетая при этом сербов.

«Все 26 лет высокопоставленные представители потакали желаниям бошняков. Нет причин не верить, что так же будет действовать новый верховный представитель ООН», — сказал Додик, которого особенно беспокоят полномочия, предоставленные высокопоставленному представителю на заседании Совета по обеспечению мира еще в 1997 году. Они заключаются в возможности навязывания законов и смены избранных должностных лиц.