Красноярск, , 02:35 — REGNUM В четверг, 11 марта, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, на дорогах гололедица, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:15 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 11 на 12 марта ожидается до −9… −7 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 4−9 м/с, на порывах до 15−18 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В пятницу, 12 марта, в Красноярске до +2… +4 °C днём и −14… −11 °C ночью. Днём небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 13 марта, в Красноярске ожидается до −10… −7 °C днём, временами снег. Ночью — до −16… −14 °C. Кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-западного ветра 18−23 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, местами до 23 м/с, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

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