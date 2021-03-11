Загреб, , 02:35 — REGNUM Российская авиакомпания лоукостер Nordwind запустит регулярные прямые авиарейсы в Хорватию с 19 марта, когда Nordwind организует первый полет на этом направлении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 10 марта.

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Nordwind намеревалась запустить регулярные рейсы между Москвой (аэропорт Шереметьево) и Загребом еще в октябре 2020 года, но из-за глобальной пандемии и запрета на авиаперелеты между Россией и Хорватией ей пришлось отложить свои планы.

В календаре бронирования в данный момент доступен только один недельный рейс по этому направлению, каждую пятницу. На этом направлении будет летать самолёт авиакомпании Pegasfly типа E190, который имеет вместимость в 110 пассажиров, согласно классической конфигурации 2−2.

Напомним, между Хорватией и Россией не было прямых рейсов с марта 2020 года, то есть после вспышки глобальной пандемии.