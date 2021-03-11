Рига, , 02:15 — REGNUM Латвия подготовится к проведению массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, как только получит достаточное количество препаратов, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в ходе беседы с журналистами.

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По его словам, Латвия накопит достаточный запас вакцин против COVID-19 к апрелю 2021 года.

«Необходимо создать крупные центры по вакцинации к апрелю, чтобы в Латвии была необходимая инфраструктура к моменту прибытия препаратов», — заявил Кариньш.

Он также выразил обеспокоенность стремительным распространением британского штамма коронавирусной инфекции на территории страны. По словам Кариньша, правительство предпринимает всевозможные меры, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта правительство Латвии решило возобновить авиасообщение с Россией. Ожидается, что перелеты между государствами начнутся 17 марта. При этом будет действовать запрет на въезд в Латвию по несущественным причинам.

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