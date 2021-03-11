Амстердам, , 02:15 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в результате предварительного расследования не выявило проблем с партией вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, использование которой было приостановлено в Австрии и ряде других европейских стран после выявления у нескольких вакцинированных серьёзных проблем со здоровьем. Об этом говорится в распространённом 10 марта пресс-релизе европейского регулятора.

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Приостановка использования партии вакцины AstraZeneca надзорной службой Австрии была вызвана смертью одного пациента в результате нарушения свёртываемости крови через 10 дней после вакцинации. Второй пациент после вакцинации был экстренно госпитализирован с острой закупоркой (тромбоэмболией) лёгочной артерии. В настоящее время его состояние улучшилось, но к 9 марта было зафиксировано ещё два случая тромбоэмболических осложнений после введения препарата из этой партии.

«В настоящее время нет указаний на то, что к развитию данных симптомов, не указанных в качестве побочных эффектов, привела вакцинация», — говорится в сообщении ЕМА.

Отмечается, что некоторые страны Евросоюза из числа 17 государств, куда была распределена данная партия из одного млн доз вакцины AstraZeneca, также приостановили её использование «в качестве меры предосторожности, пока продолжается расследование».

В ЕМА подчеркнули, что хотя проблемы с качеством препарата «являются маловероятными», в настоящее время качество данной партии проверяется.

«Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что число случаев тромбоэмболических осложнений среди вакцинированных людей не превышает число случаев среди населения в целом», — отмечается в сообщении европейского регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарное количество летальных исходов, которые зарегистрировали в Австрии после вакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, возросло до 43.

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