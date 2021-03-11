Загреб, , 02:15 — REGNUM Лидеры хорватской общины в Сербии подвергаются угрозам из-за их просьбы о признании хорватского языка в качестве официального во всем автономном крае Воеводина, а также в отдельных районах этой провинции, заявили 10 марта в Демократическом союзе хорватов в Воеводине. Об этом сообщает новостное агентство Večernji list.

«Демократический союз хорватов в Воеводине наиболее остро осуждает последние страшные угрозы, адресованные в течение последних нескольких дней лидерам хорватского сообщества, частые высказывания ненависти в социальных сетях и увеличение числа гневных писем в средствах массовой информации», — говорится в их обращении к общественности.

В дополнение к пресс-релизу они прикрепили копии заголовков из сербских СМИ, а также сообщения от недовольных людей. Были указаны следующие комментарии и заголовки: «Марш из нашей страны, разговаривай на усташском, где захочешь … » … Вы выгнали сербский народ, и теперь требуете в Сербии каких-то прав. Это не сработает!», «Лингвисты предупреждают: они будут требовать введения хорватского языка во всей Сербии».

Партия хорватского меньшинства требует представителей власти в Сербии найти авторов данных сообщений и передать их в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, председатель Хорватского национального совета в Сербии Ясна Войнич 6 марта направила официальный запрос президенту Сербии Александру Вучичу с просьбой придать хорватскому языку статус официального в городе Сомбор, муниципалитетах Апатин и Бач и в районе всей автономной провинции Воеводины.