Киев, , 02:07 — REGNUM Китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited направила заявление в Верховный суд Украины с требованием отменить санкции, введённые против неё указом президента Владимира Зеленского. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе предприятия «Мотор-Сич».

Компания выступает одним из акционеров завода авиационных двигателей. Зеленский 28 января 2020 года своим указом распорядился ввести санкции против Skyrizon, а также против гражданина Китая Ван Цзина, который является ключевым акционером Skyrizon.

«Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что введённые Киевом ограничительные меры — бездоказательные, необоснованные и незаконные, и что они приняты с нарушением процедуры, установленной законодательством Украины.

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