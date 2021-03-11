Вашингтон, , 02:06 — REGNUM С 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 10 марта на брифинге.

По состоянию на 4 марта погибшими числились 54 человека.

Дюжаррик сослался на сведения Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Представитель генсека организации отметил, что еще сотни людей пострадали. Он призвал прекратить военных Мьянмы насилие и отказаться от использования оружия против протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта агентство Reuters распространило информацию о смерти в тюрьме Зо Мьята Лина — одного из тех должностных лиц Мьянмы, которых военные арестовали в ходе переворота 1 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В тюрьме Мьянмы умер член свергнутой мятежниками команды президента