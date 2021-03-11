Гавана, , 02:00 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 772 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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«Есть небольшое снижение на 269 случаев по сравнению с предыдущим днем, однако цифры до сих пор высоки, при этом случаи заражения выявляются по всей страны», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

Отмечается, что 764 случая связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 370 случаев приходится на кубинскую столицу Гавану. В связи с этим власти республики решили оставить в силе ограничения, введенные из-за роста заболеваемости COVID-19.

Всего с начала пандемии на Кубе выявили 58 379 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 357 человек.