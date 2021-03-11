Осло, , 01:52 — REGNUM Уязвимость в программном обеспечении Exchange Server, разработанном американской корпорацией Microsoft, позволила хакерам совершить кибератаку на компьютерные сети парламента Норвегии. Об этом 10 марта сообщило Норвежское телеграфное бюро.

При этом была похищена часть данных, хранящихся на серверах законодательного органа. Масштабы инцидента выясняются.

Кроме того, в парламенте отметили, что пока не знают, кто стоит за атакой. Полиция начала расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта чешские власти объявили, что компьютерные сети министерства труда и социальных дел Чехии, а также мэрии Праги, подверглись кибератаке.

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