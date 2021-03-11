Подгорица, , 01:49 — REGNUM Переговоры о вступлении в ЕС и реформы, проводимые в рамках этого процесса, трансформируют общество так, чтобы оно лучше отвечало потребностям своих граждан и повышало их уровень жизни, заявила 10 марта главный переговорщик Зорка Кордич в беседе с вице-председателем правительства Северной Македонии Николом Димитровым.

Собеседники выразили удовлетворение добрыми и дружественными отношениями между двумя странами и одобрили всестороннее сотрудничество и взаимную поддержку без каких-либо разногласий. Они подчеркнули, что оба государства, будучи членами НАТО, разделяют одни и те же внешнеполитические цели, а также открыты для взаимного сотрудничества и готовы к совместным инициативам через ряд европейских и региональных форматов.

Кордич передала полную готовность правительства Черногории и переговорной группы оказать всю необходимую поддержку Северной Македонии в процессе европейской интеграции.