Нью-Йорк, США, , 01:43 — REGNUM Россия созвала неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму, оно пройдёт 17 марта с участием гражданского сообщества. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

В своём комментарии он отметил, что Украина вместе со своими западными спонсорами используют годовщины воссоединения Крыма с Россией для того, чтобы заявить о мнимом нарушении прав человека на полуострове. Поэтому теперь у них будет возможность напрямую узнать о ситуации.

«Жители полуострова подобрали на нее (для встречи — ред.) прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность», — написал Полянский.

Напомним, неформальные встречи в Совбезе ООН по Крыму проходят по «формуле Арриа» с использованием средств видеосвязи. Целью заседания является обсуждение насущных проблем полуострова с привлечением других стран. Последняя такая встреча прошла в мае 2020 года, участие в ней приняли представители Франции, Германии, Китая, ЮАР, Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны