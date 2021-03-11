Саратов, , 01:40 — REGNUM Учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области на базе соединения дальней авиации, дислоцированного на аэродроме Энгельс. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКС) Минобороны РФ.

Полётами, в которых участвовало более десяти экипажей, состоящих только из командного состава авиационных подразделений, полка и дивизии, руководил командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Опытные экипажи в ходе полётов отработали основные и наиболее сложные элементы лётной подготовки. В их числе — взлёты и посадки, дозаправка в воздухе, полёты строем, на предельно малых высотах и в ночное время.

«Целью полётов являлось выработка методики подготовки молодого лётного состава к выполнению различных элементов подготовки и задач по предназначению», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты стратегических ракетоносцев Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Амурской области.

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