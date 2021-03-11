Париж, , 01:25 — REGNUM Перед школой коммуны Монтро-Фот-Йон департамента Сена и Марна, где преподавал убитый террористом учитель Самуэль Пати, ученики посадили дуб в память о погибшем. Об этом 10 марта сообщает Le Parisien.

Перед зданием школы был посажен дуб с мемориальной доской, как послание о терпимости и открытости, о которых на своих занятиях рассказывал убитый пять месяцев назад профессор. На данном мероприятии присутствовали ученики, члены городского совета детей Монтро-Фот-Йон, знакомые с ним учителя и многие депутаты департамента.

«Свобода, равенство и братство должны укрепляться нашими действиями и нашей непоколебимой приверженностью служению этим ценностям», — заявил глава департамента Сена и Марна Патрик Септиер.

«Эта церемония приносит пользу. Мы рады, что молодежь понимает эту дань», — сказал коллега убитого Абдельухаид Бенфарес.

Напоминаем, что террорист чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил учителя истории Самуэля Пати после урока о свободе слова, на котором учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.