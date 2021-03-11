Тегеран, 11 марта 2021, 01:24 — REGNUM Отмена санкций США против Ирана является главным условием возвращения Тегерана к переговорам по ядерной программе, заявил иранский президент Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает агентство IRNA.
«Если мы ищем решение проблемы в дипломатическом ключе, очевидное условие для этого — снятие всех санкций, других вариантов нет», — заявил он.
Рухани добавил, что новая администрация президента США Джо Байдена не предприняла никаких практических шагов для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранцы прошли через тяжелые дни «максимального давления» со стороны США. Он добавил, что сам Вашингтон призвал неэффективность стратегии санкционного давления на Тегеран.
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