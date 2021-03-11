Амман, , 01:23 — REGNUM Экстренное применение российского препарата «Спутник V» в рамках вакцинации населения Иордании одобрила иорданская организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом 10 марта сообщается на сайте ведомства.

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Указанная вакцина получила одобрение на использование уже в 49 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта минздрав Марокко согласовал применение «Спутника V» для вакцинации на своей территории.

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