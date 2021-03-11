Токио, , 01:24 — REGNUM В Японии 11 марта пройдёт церемония памяти жертв землетрясения и цунами, которые 10 лет назад унесли жизни более 18,4 тыс. человек на северо-восточном побережье страны и привели к аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».

Главное поминальное мероприятие, в котором примут участие премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, император Нарухито и императрица Масако, пройдёт в Национальном театре Токио. В 14:46 по местному времени, когда 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0, будет объявлена минута молчания, после которой глава правительства зачитает своё обращение.

В 2020 году памятная церемония в Токио была отменена из-за угрозы распространения коронавируса. В этом году в ней планируется участие около 220 человек, что в четыре раза меньше обычного. В ряде наиболее пострадавших от удара стихии городов и посёлков на северо-востоке страны также пройдут отдельные памятные мероприятия.

Напомним, что 11 марта 2011 года в результате удара цунами, вызванного землетрясением магнитудой 9.0, погибли 18,4 тыс. человек. Ещё 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от последствий удара стихии. С последствиями аварии на атомной станции «Фукусима-1» Японии приходится иметь дела по настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 6 марта посетил префектуру Фукусима и возложил цветы к мемориалу, воздвигнутому в городке Намиэ в память жертв разрушительного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.

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