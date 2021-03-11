Тюмень, , 01:08 — REGNUM Власти Тюмени приняли решение срочно переселить жильцов из многоэтажного аварийного дома по ул. Ставропольской, 1а, в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Дом по ул. Ставропольской, 1а Пресс-служба администрации Тюмени

На сегодня в здании обнаружены критические дефекты, из-за которых проживание людей в доме не допустимо. Переселение людей проводится с 19:00 10 марта 2021 года. Около дома будут дежурить сотрудники полиции и МЧС. Жильцы могут взять с собой документы, вещи первой необходимости и разместиться в гостинице или у родственников.

Для временного проживания переселенцев отведены номера в трёх гостиницах — «Малахово», «Берёзка», «Заречье».