Париж, , 01:03 — REGNUM На этой неделе Франция проводит первые военно-космические учения, чтобы оценить свои возможности по защите спутников и мониторингу. Об этом 9 марта сообщает Europe1.

Операция под названием AsterX является моделью того, каким может быть конфликт в космосе сегодня, и должна показать французские ноу-хау в области космической обороны.

Сценарий учений начинается с кризиса между одним государством, обладающим космическим потенциалом, и другим, у которого есть соглашение о военной помощи с Францией. Учения разделены на несколько этапов, в их числе: вход в атмосферу ракетных обломков; отслеживание множественных траекторий; защита населения, которое может быть подвержено опасности; обнаружение враждебных подходов к спутникам; реакция на атаки экзоатмосферных систем, будь то помехи или разрушения. Учения начались 8 марта.

Не менее €5 млрд было инвестировано в модернизацию космических возможностей Франции, включая проект ARES, который должен позволить перейти от простого космического наблюдения к возможностям космической обороны. Ожидается, что в 2023 году будет запущен первый спутник-патруль. Целью является обеспечение космического командования возможностями перехвата на низкой орбите к 2030 году.