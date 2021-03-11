Цхинвал, , 01:02 — REGNUM Партию из 1500 доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции запросил у России минздрав Южной Осетии. Об этом 10 марта заявил исполняющий обязанности главы ведомства Георгий Тотчиев.

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По его словам, после применения этой партии власти республики намерены сделать у РФ дополнительный запрос препарата.

«Мы запросили 1 500 доз вакцины. По мере их расходования будем запрашивать еще. Для хранения препарата есть все необходимые условия», — сказал Тотчиев, слова которого цитирует агентство Sputnik Южная Осетия.

Временный руководитель министерства добавил, что вопрос с поставкой вакцины в республику может решиться в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавским гражданам необходимо предоставить возможность прививаться вакциной «Спутник V».

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