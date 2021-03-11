Луганск, , 00:56 — REGNUM Информация об атаке украинских боевиков на жилые кварталы и школу в населенном пункте Золотое-5 (Луганская Народная Республика) не соответствует действительности, сообщил 10 марта журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали гранатомёты, но они вели не прицельный обстрел, и потому он не представлял опасности гражданских лиц и объектов инфраструктуры.

Информация «не соответствует действительности и направлена на обострение обстановки», — сказал Осадчий.

Добавим, в первых сообщениях об обстрелах в ЛНР говорилось, что по Золотому-5 было выпущено пять гранат, кроме того, украинские боевики применили стрелковое оружие.

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