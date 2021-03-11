Москва, , 00:51 — REGNUM В Шахматной галерее Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) прошёл сеанс одновременной игры, который провёл российский гроссмейстер чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу Сергей Карякин. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В состязании с прославленным шахматистом приняли участие офицеры НЦУО РФ, являющиеся призёрами шахматного турнира Центра. По завершении сеанса одновременной игры Корякин вручил участникам турнира дипломы, выразил надежду на более частые встречи за шахматной доской и пожелал участникам и организаторам соревнований дальнейших спортивных и творческих успехов.

«Я давно заметил, что военные играют по-особенному в шахматы. Каждый их ход преследует какую-то конкретную цель. В шахматах и в ведении боевых действий много общего, поэтому военные играют очень сильно», — приводятся в сообщении военного ведомства слова чемпиона мира.

Также российский гроссмейстер оставил запись в книге почётных гостей НЦУО РФ.

Шахматная галерея была открыта в НЦУО РФ Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня 2019 года. В ней установлены две шахматные видеопанели, позволяющие проводить учебно-тренировочные занятия в свободное от дежурств время, а также есть и классические шахматы, переданные в дар военным руководством Сирийской Арабской Республики.