Тирана, , 16:23 — REGNUM Албания стала второй после Сербии страной Западной Балкан, начавшей вакцинацию от коронавируса. Тем не менее, масштабы вакцинации весьма скромные.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 11 января по 9 марта было введено 20 911 доз вакцины — в среднем 360 доз в день. Первую дозу вакцины получили 19 856 человек, однако лишь 1055 получили обе дозы.

Хотя бы первую дозу вакцины из 26 тысяч албанских медиков получили 17 тысяч человек. Из 82 тысяч лиц, старше 80 лет, первую дозу вакцины получили лишь 3308 человек.

Итого, в Албании вакцинацию от коронавируса прошли лишь 0,55% населения, при этом ежедневно выявляется около 600 новых носителей коронавируса и умирает около 20 пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее премьер-министр Албании Эди Рама в грубой форме дважды отказался от поставок российской вакцины.

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