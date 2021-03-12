Тирана, , 22:16 — REGNUM В Албании 12 марта в результате обследования 3340 человек выявили 681 новый случай заражения коронавирусом. Еще 872 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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За первые дни марта COVID-19 унес жизни 190 граждан Албании. При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 116 123 случая заражения коронавирусом. 79 131 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2018 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 5:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от коронавируса.

За прошедшие сутки в стране умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 34 974 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 432 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 506 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 10 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

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