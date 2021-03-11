Скопье, , 16:39 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 10 марта заявил, что легализация марихуаны и декриминализация использования каннабиса в медицинских целях произойдет после открытого общественного обсуждения. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

В настоящее время, по словам Заева, уже 60 македонских компаний получили лицензию на производство каннабиса в медицинских целях, и лишь малая часть сырья идет на экспорт.

Политик заявил, что его задачей является получение отечественными производителями европейских сертификатов и налаживание экспорта за рубеж.

По словам политика, медицинский каннабис все чаще используется для лечения распространенных заболеваний. Напомним, каннабис легализован в Чехии, США и Канаде.

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