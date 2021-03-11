Тегеран, , 09:04 — REGNUM 10 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил в интервью, что расследование ядерной деятельности Ирана может занять годы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Как сообщает Bloomberg, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, не упоминая о соглашениях с Тегераном и нарушении США резолюции СБ ООН 2231 в 2018 году, а также бездействии Европы в этом отношении, заявил, что расследование ядерной деятельности Ирана может занять годы.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что даже если Тегерану удастся выявить источник техногенных частиц урана, обнаруженных в прошлом году в нескольких необъявленных местах, работа его инспекционной группы не будет завершена. «Следующие несколько месяцев будут сложными», — подчеркнул Гросси.

Между тем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило 7 марта, что Иран начал впрыскивать UF6 в свой третий каскад, включающий 174 центрифуги IR-2m. Был установлен четвертый каскад центрифуг. Также ведется монтаж пятого каскада центрифуг ИК-2м, при этом еще не начат монтаж шестого каскада центрифуг ИК-2м.