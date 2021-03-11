Тегеран, , 09:06 — REGNUM 9 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух иранцев под предлогом нарушения прав человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

В своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против Али Хемматяна и Масуда Сафдари. Он отметил: «Мы будем продолжать рассматривать все соответствующие инструменты для того, чтобы возложить расходы на тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и злоупотребления в Иране».

«Мы также будем работать с нашими союзниками, чтобы способствовать привлечению к ответственности за такие нарушения и злоупотребления. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать права людей в Иране и требовать, чтобы иранское правительство относилось к своему народу с уважением и достоинством», — подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщает агентство Mehr, Вашингтон уже давно злоупотребляет правозащитными механизмами для вмешательства во внутренние дела Ирана. Иран утверждает, что его судебная система независима и привержена надлежащей правовой процедуре в соответствии с применимыми законами, а также обязательствами страны по соответствующим международным соглашениям.