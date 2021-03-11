Тегеран, , 09:09 — REGNUM 10 марта власти Ирана призвали Белый дом вернуться к международным обязательствам без колебаний и не стыдиться этого. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский президент Хасан Рухани сделал это заявление во время заседания кабинета министров, отметив, что Исламская Республика немедленно вернется ко всем своим обязательствам, если США вернутся к своим.

«Лидер Исламской революции прямо заявил, что если те, кто нарушил сделку, вернутся к ней, то и мы вернемся к данному соглашению», — вновь подтвердил Рухани. Он также подчеркнул: «За санкциями кроется воля сионистского режима Израиля, при этом мы не должны допустить, чтобы воля сионистов была воплощена в жизнь».

Говоря о намерениях Байдена вернуться за стол переговоров, Зариф выразил надежду, что новая администрация США на практике покажет, что она не стремится к продолжению экономического терроризма против иранской нации и нарушению международных норм и принципов.

В другом месте своего выступления он подчеркнул важность единства против экономической войны, сказав: «Победа не за горами, она близка. Конструкторы политики максимума, стремившиеся поставить иранскую нацию на колени, сегодня открыто признали свое поражение».