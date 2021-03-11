Скопье, , 00:50 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 10 марта в интервью на телеканале «N1» заявил, что присоединение Косово к Албании — это плохая идея, а общее будущее ожидает страны Западных Балкан в рамках Евросоюза.

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Политик заявил, что продвигаемый Сербией проект создания балканского «мини-Шенгена» выгоден для всех сторон-участниц и будет способствовать росту регионального сотрудничества.

Заев выразил надежду на то, что новое правительство Косово проявит более серьезное внимание к этому проекту, также как и руководство Черногории и Боснии и Герцеговины, поскольку это ускорит продвижение всех стран Западных Балкан по пути евроинтеграции.

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