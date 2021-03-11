Тегеран, , 09:03 — REGNUM 10 марта пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур объявил, что Исламская Республика предоставила разрешение на экстренное использование китайской вакцины от COVID-19 под названием Sinopharm. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Чрезвычайные лицензии на вакцину Sinofarm уже выданы по меньшей мере в 33 странах мира», — сказал он. По словам Джаханпура, в конце января РАН выдала разрешение на экстренное использование коронавирусной вакцины Sputnik V, изготовленной Российским центром Гамалеи.

Иран получил первую партию китайской вакцины от COVID-19 Sinopharm в конце февраля. Груз из 250 000 доз китайской вакцины был передан министерству здравоохранения страны.

Стоит отметить, что Иран одновременно разрабатывает свои отечественные вакцины, такие как Razi COV-Pars. Две вакцины, произведенные отечественными наукоемкими фирмами, уже прошли стадию испытаний на людях и, как ожидается, будут готовы к лету.