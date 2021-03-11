Тегеран, , 08:59 — REGNUM 10 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не доверяет западным странам, которые никогда полностью не выполняли свои обязательства по ядерной сделке, при этом США должны сделать первый шаг, чтобы вернуться к соглашению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии, состоявшейся по случаю иранского Национального дня Арбора (5 марта), Зариф заявил, что США сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и должны сделать первый шаг к возвращению к соглашению.

«Администрация бывшего президента Дональда Трампа однажды подтвердила, что Иран привержен СВПД, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило то же самое в пяти докладах», — отметил иранский министр.

Зариф также подчеркнул: «Они должны сначала решить эту проблему. Если вопрос заключается в недоверии, то на самом деле именно отсутствие доверия Ирана к Западу никогда должным образом не реализовывало СВПД».