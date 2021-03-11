Тегеран, , 08:28 — REGNUM 10 марта секретарь иранского штаба по контролю над наркотиками Эскандар Момени заявил, что Иран предпринимает различные инициативы по борьбе с наркотиками в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Момени выступил с речью на интерактивном совещании по укреплению международных усилий по борьбе с наркотиками, отметив, что присутствие Ирана на этом совещании дает возможность для дальнейшего проведения консультаций, направленных на активизацию регионального и международного взаимодействия.

Он также подчеркнул, что прошло более 22 лет с тех пор, как Иран совместно сотрудничал с Организацией Объединенных Наций в области борьбы с наркотиками.

Ранее секретарь штаба по контролю над наркотиками Ирана Эскандар Момени заявил, что, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, силы страны изъяли около 1200 тонн наркотиков в 2020 году, что на 41% больше, чем в 2019 году, что свидетельствует о приверженности Ирана международным обязательствам.