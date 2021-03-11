Москва, , 10:41 — REGNUM Заявление бывшего официального представителя ополчения самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрея Марочко о том, что в посёлке Михайловка (Золотое-5) на территории Донбасса бойцы Народной милиции ведут бой с вооружёнными силами Украины, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 11 марта в социальной сети Facebook.

«Получается, что правительство Украины отказалась от выполнения Минских соглашений — 2. Посмотрим, что из этого выйдет», — пишет Василий Д.

Многие пользователи считают, что активизация боевых действий говорит о том, что руководство Украины намеревается преодолеть свой социально-экономический и политический кризис с помощью кровопролитной войны.

«Всё идет к тому, чтобы Донбасс вышел из состава Украины окончательно», — считает Dmitry L.

Некоторые комментаторы уверены, что президент Украины Владимир Зеленский является инициатором обострения, чтобы спасти своё плачевное политическое положение.

«Последний шанс для Зеленского удержаться у власти», — поделился своим мнением Вадим Б.

Нашлись и те, кто считает, что бои на территории Донбасса вновь закончатся ничем.

«Зеленский если и начнёт глобальные военные действия, то опять ему в ДНР «влепят строгача». Путин получит от Байдена экономические санкции, и на этом все закончится», — написал Sergey K.

Напомним, 10 марта бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко сообщил в Telegram, что в посёлке Михайловка (Золотое-5) начались бои между ВСУ и бойцами Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики.