Сан-Франциско, США, , 00:35 — REGNUM Скорость работы социальной сети Twitter действительно была снижена в России, подтвердил её представитель 10 марта в беседе с The Wall Street Journal.

По его словам, ограничения в доступе к социальной сети носят широкомасштабный и неизбирательный характер, то есть распространяются на всех пользователей.

«Мы остаемся приверженными поддержке открытого интернета по всему миру, и мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и стеснить общественную онлайн-дискуссию», — сказал представитель Twitter.

Ранее о принудительном замедлении работы Twitter сообщили в Роскомнадзоре. Причиной такого шага регулятора стало «злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

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Напомним, Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удалял сообщения, склоняющие несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

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