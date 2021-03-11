Тегеран, , 08:49 — REGNUM 10 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 61 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 60 928. об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8603 новых случаев заражения COVID-19, при этом 701 человек был госпитализирован», — сказала Лари. Она отметила, что с учётом 61 новой жертвы их общее число по стране возросло до 60 928.

Лари также подчеркнула, что 1 464 268 человек из общего числа 1 715 162 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3823 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила более 118 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 600 000 погибли.