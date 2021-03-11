Тегеран, , 08:30 — REGNUM 10 марта посол Ирана в Тбилиси Акбар Гасеми и генеральный директор консульского отдела МИД Грузии Георгий Табатадзе обсудили последние события в консульских делах и социальном взаимодействии между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщили в посольстве Ирана в Тбилиси, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам социального взаимодействия и консульских дел. Гасеми указал на роль межличностных и социальных взаимодействий в развитии отношений между двумя странами и отметил, что публичное взаимодействие всегда играло важную роль в расширении отношений между Исламской Республикой и Грузией.

Посол Ирана выразил надежду, что обмен мнениями и регулярные заседания комитета по консульским делам, которые ежегодно проводятся между Ираном и Грузией, будут способствовать текущим процессам торгово-экономического взаимодействия в рамках культурного сотрудничества между двумя странами.

Георгий Табатадзе, в свою очередь, отметил важность отношений Грузии с Исламской Республикой Иран и, обрисовав состояние отношений между двумя странами в свете недавнего визита иранского министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа в Тбилиси, выразил надежду на новые шаги по расширению связей между двумя странами.