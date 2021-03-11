Тегеран, , 08:47 — REGNUM 10 марта министерство внутренних дел Ирана начало регистрацию на предстоящие досрочные выборы в городской совет страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, была подготовлена необходимая почва для осуществления онлайн-регистрации кандидатов. Иранский избирательный штаб попросил кандидатов воздержаться от поездок в административные центры своих городов для регистрации на выборах.

Желающим принять участие в выборах разрешается зарегистрироваться до 16 марта. Регистрация на выборы в муниципальные советы сел также начнется с 5 апреля. Шестой тур муниципальных выборов в Иране состоится 18 июня одновременно с президентскими выборами в стране.

Напомним, что в Иране регистрация кандидатов в президенты начнется с 11 мая и пройдёт в течение пяти дней.