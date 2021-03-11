Тегеран, , 08:44 — REGNUM 9 марта посольство Ирана в Нью-Дели в своем заявлении отвергло необоснованные обвинения по случаю недавнего взрыва возле посольства Израиля, связав это с попытками испортить ирано-индийские отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 марта.

Ранее некоторые индийские СМИ утверждали, что Иран сыграл свою роль во взрыве 29 января возле израильского посольства в Нью-Дели, который не причинил ни ущерба, ни жертв.

Посольство Ирана в Нью-Дели в своем твиттере описало это событие как «подозрительный взрыв», который вызвал «преднамеренные, несправедливые нападки, а также необоснованные обвинения в адрес Исламской Республики». В заявлении также говорится, что Иран уважает индийское правительство и официальных лиц, а также их усилия по тщательному расследованию инцидента.

«На данном этапе, когда давние дружественные связи между Ираном и Индией продолжают расширяться во всех сферах, включая политическую и экономическую области, а отношения в области безопасности и обороны находятся на высоком уровне, остается открытым вопрос, какие интересы может представлять подозрительный взрыв и кто является реальным бенефициаром в этом случае», — сообщили в иранском посольстве.

Подчеркнув тот факт, что Иран сам является жертвой терроризма, в заявлении подчеркивается, что любой вид терроризма противоречит национальным и религиозным убеждениям иранской нации.