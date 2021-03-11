Тегеран, , 08:15 — REGNUM 9 марта на Берлинской международной туристической выставке (ITB) был открыт иранский павильон в присутствии заместителя министра туризма Ирана Вали Теймури. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 марта.

Теймури заявил на торжественном открытии мероприятия, что ITB считается величайшей туристической выставкой в мире и возможностью взаимодействовать с профессионалами в этой области.

Он отметил, что ограничения на поездки, применяемые во время пандемии коронавирусной инфекции, не означают отсутствие рекламной и маркетинговой деятельности. По словам чиновника, выставка — это возможность предложить миру привлекательный образ туристических достопримечательностей Ирана.

ITB является крупнейшим международным событием в туристическом бизнесе, которое предоставляет особую торговую возможность для поставщиков туристических услуг. Более 90% участников этой выставки выразили свое удовлетворение.

В выставке принимают участие 850 лучших покупателей из 185 стран. Она включает в себя 10 000 павильонов, 23 000 приглашенных посетителей, 50 000 частных предпринимателей и 11 500 деловых потенциальных партнеров на площади 170 000 квадратных метров с финансовым оборотом в 6,7 миллиарда евро. Мероприятие пройдёт с 9 по 14 марта.