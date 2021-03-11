Бейрут, , 00:30 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 3581 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 405 391. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стали 5180.

Ранее глава комитета по здравоохранению парламента Ливана заявил, что республика получит 2,8 млн вакцин от американской компании Pfizer к концу 2021 года. При этом Ливану необходимо не менее 10 млн доз, чтобы привить основные группы населения.