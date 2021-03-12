Приштина, , 22:01 — REGNUM Косовский совет по защите прав и свобод человека обратился к бывшим бойцам Армии освобождения Косово (УЧК) не путешествовать через Сербию, поскольку это может грозить им арестом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, нередко на основании запросов Сербии в Интерпол в странах Запада проводятся аресты албанцев — среди арестованных по таким запросам были высокопоставленные чиновники, в том числе президент, премьер-министр и министры Республики.

Напомним, в настоящее время в Гааге ведется подготовка к суду над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи, его преемником на посту главы Демократической партии Косово и бывшим спикером парламента края Кадри Весели и рядом других бывших лидеров УЧК.

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