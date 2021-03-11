Москва, , 10:52 — REGNUM Решение Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») передать на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащённый новыми двигателями НК-32−02, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 11 марта в социальной сети Facebook.

«Бесподобно красивая машина», — поделился своими впечатлениями пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи оказались впечатлены внешним видом боевой машины. Кроме того, люди отметили, что за столь долгое время использования, бомбардировщик не потерял своей актуальности.

«Отличная машина судного дня, да и притом красивая, чертовка», — пишет Тимур А.

Некоторые комментаторы выразили своё мнение, согласно которому России следовало бы разработать нечто совершенно новое, а не пытаться обращаться к наработкам времён Советского Союза.

«Разработан в 70-х. Что нового у нас за последние 20 лет? Только модернизация дедовских технологий!», — считает Шаман С.

Нашлись и те, кто указал, что модернизация таких бомбардировщиков, является хорошим делом, но происходит это слишком медленно и количество машин, задействованных в работе, слишком мало.

«Самолёт отличный, но главный недостаток заключается в количестве таких в российской армии. Ни богу свечка, ни чёрту кочерга… Один модернизированный самолёт из 16, имеющихся в наличии», — написал Виктор С.

Напомним, 10 марта Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») опубликовала пресс-релиз на своём сайте, согласно которому структура передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащённый новыми двигателями НК-32−02.