Приштина, , 00:21 — REGNUM Прокурорская система Косово и Лига адвокатов Косово 11 марта достигли соглашения об упрощении условий доступа адвокатов на объекты, принадлежащие прокуратуре.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение было достигнуто в результате переговоров между главой Прокурорского совета Косово Етишем Малёку и главой Лиги адвокатов Косово Бехаром Эюпи.

С 8 по 11 марта все адвокаты Косово бойкотировали работу прокуратуры первой инстанции и специальной прокуратуры в Приштине в знак протеста против ужесточенных в сентябре 2020 года правил доступа на объекты прокуратуры. После заключения соглашения забастовка была прекращена.

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