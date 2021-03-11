Приштина, , 20:42 — REGNUM Посольство Великобритании в Косово 10 марта обратилось к временному правительству Республики с призывом отложить все решения и процессы, относящиеся к назначениям на руководящие посты в государственных компаниях, до формирования нового правительства Косово.

На своей странице в социальной сети Facebook посольство опубликовало заявление с призывом обеспечить прозрачность процесса назначения на руководящие посты в госкомпаниях.

Ранее правительство Косово приостановило процесс рассмотрения кандидатур на посты в совет директоров Косовской энергетической корпорации (КЕК).

Напомним, 14 февраля в Косово прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала партия «Движение за самоопределение». В настоящий момент уже завершился подсчет голосов, однако идет рассмотрение жалоб о нарушениях избирательного процесса.

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