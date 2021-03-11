Берн, , 20:01 — REGNUM Федеральное агентство Швейцарии по общественному здравоохранению 10 марта опубликовало новую классификацию стран по риску заражению коронавирусом, которая будет действительна до 22 марта 2021 года.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, две страны Западных Балкан — Косово и Северная Македония — вновь были включены в список стран с высоким риском заражения коронавируса. Все жители Швейцарии, возвращающиеся из этих стран, будут помещаться на обязательный карантин.

Три страны — Испания, Португалия и Сен-Винсент и Гренадины — были исключены из данного списка. В список были включены 10 стран и несколько регионов Франции, ФРГ и Австрии.

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