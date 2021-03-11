Приштина, , 19:11 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Косово и член президиума одержавшей победу на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Главк Конюфца 10 марта дал интервью для албанского новостного агентства Telegrafi. В ходе интервью главному редактору агентства Мухамету Хайруллаху политик рассказал подробности о предстоящем формировании правительства края и выборах президента.

Напомним, на парламентских выборах 14 февраля «Самоопределение» получило 49,95% голосов, что позволило этой партии получить 58 из 120 мест в парламенте края.

Конюфца заявил, что правительство под руководством главы «Самоопределения» Альбина Курти будет сформировано к 25 марта и получит поддержку, как минимум, 64 депутатов, в то время как выборы президента завершатся к 10 апреля.

Политик напомнил, что в случае, если избрать президента не получится, Косово предстоят новые выборы (для избрания президента необходимо 80/120 голосов в парламенте).

В «Самоопределении» намерены выдвинуть на пост президента Вьосу Османи, занявшую пост и.о. президента после отставки и ареста Хашима Тачи Специальным трибуналом по Косово.

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