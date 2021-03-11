Симферополь, , 10:51 — REGNUM Заявление замглавы украинского Минюста — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Ивана Лищины о том, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека восемь тысяч жалоб против Киева, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 11 марта в социальной сети Facebook.

«Их там даже не читают», — поделилась своим мнением Анна М.

Многие пользователи поддержали решение жителей Крыма и Донбасса донести до Европы информацию о преступлениях Украины, но, тем не менее, люди не питают надежды, что ЕСПЧ откликнется на их данные.

«Пустые хлопоты. ЕСПЧ эта та еще организация», — считает Михаил Г.

Некоторые комментаторы уверены, что такое количество жалоб не может остаться незамеченным. Люди уверены, что Европа скоро откроет глаза на то, что собой сейчас представляет Украина.

Нашлись и те, кто указал на то, что исков и жалоб к Украине могло бы быть и больше, знай все люди о том, как составляются такие юридические документы.

«Если бы все люди знали, как писать иски, то их было бы в разы больше!», — написал Roman N.

Напомним, 10 марта замглавы украинского Минюста — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил в интервью интернет-изданию «Буквы» о том, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека восемь тысяч жалоб против Киева.